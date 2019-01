"Não acabem no hospital", pede Netflix ao público de "Bird Box"

A história é apocalíptica: o Mundo está a ser invadido por extraterrestres e quem os vir é, misteriosamente, impelido a cometer suicídio. No centro da história, uma família liderada por Sandra Bullock que se vê forçada a desempenhar as mais variadas e arriscadas tarefas, sempre de olhos vendados, sempre em busca de uma forma de fuga. O problema chegou da internet, onde nasceu um novo desafio - fazer vídeos a andar, em casa ou na rua, de olhos vendados - e a Netflix já reagiu. "Não acabem no hospital", pede a promotora responsável pelo filme Bird Box (Às Cegas, no título para Portugal)", que bateu recordes de audiências logo na primeira semana. No total, já terá sido visto por mais de 45 milhões de subscritores.

"Não acredito que tenho de dizer isto mas por favor não se magoem com este desafio da Bird Box. Não sabemos como é que isto começou e agradecemos o amor, mas Boy e Girl [as personagens do filme] só têm um desejo para 2019 e é que vocês não vão parar ao hospital por causa de memes", pode ler-se numa mensagem publicada pelo serviço de streaming no Twitter.

Nas redes sociais, foram várias as pessoas que partilharam vídeos a andar vendados. E se alguns vídeos provocam risos, noutros as pessoas colocam-se em situações mais perigosas, a si e a terceiros. Há quem tenha tentado conduzir, andar ou pedir comida sem ver.

Estes fenómenos de repetição à escala mundial são frequentes. Em julho de 2018, o desafio passou por dançar ao som da canção do rapper Drake "In My Feelings" ao lado de um carro ou a saltar de uma viatura na estrada. Várias celebridades juntaram-se ao movimento, ajudando-o a tornar-se maior. Tudo começou quando o rapper norte-americano Shiggy partilhou no Instagram um vídeo dele a dançar perto de carros.

Antes, em janeiro do ano passado, a "moda" passou por ingerir cápsulas de detergente - o Tide Pod Challenge. Adolescentes de tudo o mundo filmavam-se a comer detergente em pó, lixívia ou amaciador.