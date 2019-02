Mundo da música lamenta morte do vocalista dos Talk Talk Mark Hollis

O mundo da música está a prestar homenagem a Mark Hollis, vocalista dos Talk Talk, cuja morte, aos 64 anos, foi esta segunda-feira avançada pelo site da antiga revista britânica especializada em música NME.

"Adeus Mark Hollis dos Talk Talk. Condolências à família. Demos muitas gargalhadas juntos", escreveu, no Twitter, Tim Pope, que realizou muitos dos videoclips da banda que fez furor nos anos 1980. Entre os êxitos que ficaram para a história estão temas como It's My Life, Such a Shame ou Laughing Stock.

"Descansa em paz primo. Grande marido e pai. Um homem fascinante e de princípios. Retirou-se da música há 20 anos. Mas é um ícone musical indefinível", reagiu, também no Twitter, Anthony Costello, marido da prima de Hollis, apesar de os representantes do músico, diz o NME, não terem ainda confirmado oficialmente o óbito nem a causa.

Paul Webb, antigo baixista dos Talk Talk, que no Instagram é RustinMan, escreveu: "Estou chocado e triste pela notícia da morte de Mark Hollis. Musicalmente ele era um génio e foi uma honra e um privilégio ter tido uma banda com ele. Não via o Mark há muitos anos, mas como muitos músicos da nossa geração fui profundamente influenciado pelas suas ideias musicais inovadoras. Ele sabia como criar profundidade no sentimento através do som e criar espaço como mais ninguém. Ele era um dos maiores, se não o maior".

Mark Hollis fundou os Talk Talk em 1981 com Lee Harris e Paul Webb. A banda separou-se em 1991 e Hollis lançou um álbum a solo sete anos antes de se retirar da cena musical.

Também Chris Baio, baixista dos Vampire Weekend, também homenageou o vocalista dos Talk Talk no Twitter: "Mark Hollis mudou a minha vida. Obrigada por tudo".