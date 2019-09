Morreu Robert Hunter, letrista da banda Grateful Dead

Robert Hunter, letrista principal de muitas das músicas memoráveis ​​do Grateful Dead, incluindo "Uncle John's Band", "Scarlet Begonias", "Dark Star" e "Truckin '", morreu na segunda-feira à noite em sua casa em San Rafael, Califórnia. Tinha 78 anos - nasceu Robert Burns em 23 de junho de 1941, em Arroyo Grande, Califórnia.

As letras de Hunter, muitas vezes variações da tradição folclórica americana, combinavam perfeitamente com o estilo musical casual da banda, ajudando a definir o Grateful Dead como imagem da contracultura. "Adoro o fato de tantas pessoas escreverem suas próprias vidas nas músicas", disse ele ao jornal The Independent of East Hampton, Nova York, em 2014.

Robert Hunter conheceu Jerry Garcia, o cantor e guitarrista, que se tornaria o membro mais reconhecido da banda, em Palo Alto, Califórnia, quando os dois ainda eram adolescentes. Eles descobriram que partilhavam o interesse pela música e até tocavam um pouco juntos. "Nosso primeiro grupo foi Bob e Jerry, e nosso primeiro show foi em Stanford", disse à Rolling Stone em 2015.

Garcia, Ron McKernan, Bob Weir, Phil Lesh e Bill Kreutzmann formaram depois o Grateful Dead em 1965 (depois de se chamarem brevemente de Warlocks).

Hunter escreveu para outros artistas também, incluindo Bob Dylan. Ele e Dylan escreveram todas, exceto uma das músicas, no álbum "Together Through Life" de Dylan, lançado em 2009.