Morreu Ric Ocasek, vocalista dos The Cars

Ric Ocasek, vocalista e compositor da banda norte-americana The Cars, morreu neste domingo aos 75 anos. O músico foi encontrado morto na sua casa em Manhattan, depois de a família ter chamado a polícia por volta das 16h.00 de domingo por não o conseguir contactar, informou um porta-voz da polícia de Nova Iorque. Ainda não é conhecida a causa da morte.

Ric Ocasek, nome artístico de Richard Theodore Otcasek, nasceu em Baltimore em 1944. Conheceu o baixista e futuro companheiro de banda, Benjamin Orr, depois de se mudar para Cleveland para estudar no liceu. A dupla passou por várias bandas até formar os The Cars em meados da década de 1970, na cidade de Boston.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O álbum de estreia homónimo da banda pop/rock incluía os temas Just What I Needed, My Best Friend's Girl e Good Times Roll. The Cars gravaram o seu primeiro single do top 20, Let's Go, em 1979 e lançaram uma série de sucessos ao longo dos anos 80 até ao fim da banda em 1988.

O tema Drive, editado em 1984 no álbum Heartbeat City, uma das canções mais conhecidas do grupo, é interpretada por Orr e não por Ocasek. O tema foi lançado como single após o concerto Live-Aid.

Benjamin Orr morreu no ano 2000 vítima de cancro do pâncreas. Em 2010, os restantes elementos da banda reuniram-se para a gravação do último álbum, Move Like This. Em 2018, The Cars passaram a fazer parte do Rock & Roll Hall of Fame.

Ocasek também trabalhou como produtor com bandas como Weezer, Guided By Voices, No Doubt ou Bad Religion.

Vários músicos, entre os quais Bryan Adams, Lloyd Coke ou Flea (dos Red Hot Chili Peppers) também reagiram à morte de Ocasek: