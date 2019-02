Morreu Peter Tork, o "Ringo" dos Monkees

A morte de Peter Tork foi anunciada pela sua página oficial de Facebook sem mais detalhes, apenas referindo que morreu esta quinta-feira. Sabe-se que, em 2009, lhe foi diagnosticado um carcinoma adenoide cístico, um cancro raro que lhe afetou a língua.

Peter Tork fez parte dos Monkees, um grupo pop norte-americano criado para ser uma versão dos Beatles para a televisão.A ideia foi do canal americano NBC para uma série de comédia, The Monkees. Lançada em 1965, a série durou apenas duas temporadas, o suficiente para ganhar um Emmy.

Peter Tork era "Ringo", o homem dos mil instrumentos, cantor e, também, ator. No pequeno ecrã, o próprio descrevia-se como o "pateta" do grupo. Para a constrição da personagem usou personas que desenvolveu enquanto músico num grupo de folk.

Além das capacidades como ator, Peter Tork era também um músico multifacetado. Tocou baixo e teclas para o Monkees, tendo também sido o vocalista de algumas das suas músicas. Como foi o caso de Long Title: Do I Have to Do This All Over Again.

Os Monkees acabaram por ganhar vida própria fora dos palcos, vendendo milhões de discos. Segundo o The Wasginton Post, em 1967, venderam 35 milhões de álbuns, o dobro do que os Beatles e os Rolling Stones juntos, com as músicas Daydream Believer, I'm a Believer e Last Train to Clarksville.

Além de Peter Tork faziam parte dos Monkees, Michael Nesmith, que tocava guitarra, Micky Dolenz, que tocava bateria, e Davy Jons, o vocalista do grupo. Estiveram juntos em diferentes períodos, fazendo uma tournée pelos menos uma vez por década, desde 1980. O que Peter Tork foi conciliando com uma carreira a solo. A última tournée foi em 2016.