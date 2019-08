Morreu o Toninho Jiló de Roque Santeiro

O ator brasileiro João Carlos Barroso, que fez sucesso em novelas da TV Globo, morreu aos 69 anos, vítima de cancro, no Rio de Janeiro. informaram nas redes sociais duas sobrinhas do artista.

Barroso participou em telenovelas famosas como O Bem Amado ou Roque Santeiro, onde interpretou talvez a personagem mais conhecida do público português: o guia turístico da cidade de Asa Branca Toninho Jiló. Barroso, além de participar em 32 trabalhos televisivos ao longo de seus décadas, também tinha carreira vasta no teatro e no cinema.

O seu último papel na televisão foi como Delegado Mesquita na telenovela Sol Nascente, em 2016 e 2017, na TV Globo. O primeiro, aos 15 anos, fora na série Rua da Matriz, de 1965.

Guiga, uma sobrinha de Barroso, escreveu homenagem ao tio na rede social Instagram: "Descanse em paz tio querido! Pessoa mais bondosa e carinhosa que já conheci, tanto amor pela família que não cabia em você, você sempre se preocupou antes com os outros e com você por último né?".

João Carlos de Alburque Melo Barroso nasceu em 1950, no Rio de Janeiro.