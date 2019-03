Morreu o músico experimental Scott Walker

O músico Scott Walker, considerado uma "das mais enigmáticas e influentes figuras da história do rock", morreu esta segunda-feira aos 76 anos.

"Durante meio século, o génio do homem nascido Noel Scott Engel enriqueceu a vida de milhares de pessoas, primeiro como um dos The Walker Brothers, e depois como artista a solo, produtor e compositor de uma inflexível originalidade", escreveu a 4AD, sua editora, no comunicado em que anunciou a sua morte:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Scott Walker nasceu nos Estados Unidos da América mas mudou-se para o Reino Unido em 1965 e tornou-se cidadão britânico pouco depois. Depois de ter feito parte dos The Walker Brothers e ter sido responsável por temas como The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Walker, com a sua voz de barítono, tentou uma carreira a solo nem sempre bem-sucedida.

"A vida de superestrela e a fama não eram para Scott", diz a editora. A sua carreira é feita de períodos de grande sucesso intercalados com períodos de silêncio. Até à década de 1990 em que, finalmente, conseguiu o seu lugar na música indie, com letras marcadamente políticas e uma sonoridade experimental. "Influenciou toda a gente, de David Bowie a Jarvis Cocker", escreve a BBC. Thom Yorke reagiu à morte do músico, admitindo que ele foi uma grande influência também nos Radiohead:

Scott Walker gravou vários artistas, como Pulp, Ute Lemper e Bat for Lashes. O seu último disco, Bish Bosch, foi lançado em 2012. O seu trabalho musical mais recente foi para o filme Vox Lux, com Natalie Portman e Jude Law.