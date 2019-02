Morreu o maestro André Previn, vencedor de 4 Óscares e 10 Grammy

O maestro e compositor André Previn morreu esta quinta-feira, em Nova Iorque. Tinha 89 anos. A notícia foi confirmada pela sua agente, Linda Petrikova, citada pelos media internacionais.

Nascido na Alemanha em 1929, naturalizado norte-americano, a longa carreira de Previn é singular pela pela forma como foi capaz de aliar os géneros jazz, pop e a música clássica.

Foi vencedor de dez prémios Grammy e quatro Óscares: dois de melhor música - em 1958, por Gigi (direção musical), e 1959 por Porgy & Bess (direção musical e refez para o cinema partes da ópera criada por Georges e Ira Gershwin); dois por melhor banda sonora adaptada - 1963, Irma la Douce e 1964 por My Fair Lady.

Previn e fica ainda para a história por ter sido o único a receber três nomeações para os Prémios da Academia num mesmo ano, em 1961: pelas bandas sonoras dos filmes Elmer Gantry e Bells Are Ringing, bem como pela canção Faraway Part of Town, parte do fime Pepe.

Deixa várias dezenas de discos gravados (trabalhou com artistas como a cantora Ella Fitzgerald ou o saxofonista Benny Carter), desde orquestrações a discos de piano solo, o seu instrumento de eleição.

Muitas vezes comparado a Leonard Bernstein, incluindo pela revista Time, deixa um legado musical que marca de forma indelével a música ocidental do século XX.