Morreu o autor que pôs Sinatra a cantar em inglês a "Garota de Ipanema"

A notícia foi avançada ao Hollywood Reporter pelo filho do letrista, Tony Gimbel. Norman Gimbel nasceu em Brooklin e foi, ao longo da sua vida, o autor das letras de inúmeros sucessos musicais. Em 1979, recebeu, em conjunto com David Shire (autor da música), um óscar pela melhor canção original: It goes like it goes, cantada por Jennifer Warnes no filme Norma Rae.

Seis anos antes, em 1973, Normam Gimbel já tinha conquistado, com o seu parceiro compositor de longa data Charles Fox, um Grammy por aquele que foi, de longe, o seu maior sucesso: Killing me softly, canção imortalizada pela voz de Roberta Flack e depois modernizada pelos Fugees. Foi Gimble o autor da letra, mais uma vez.

Ao letrista coube também a missão de escrever a versão em inglês de Garota de Ipanema (letra original de Vinicius de Moraes), que Frank Sinatra cantaria em parceria com o brasileiro Tom Jobim num disco, lançado em 1967, que se tornaria no maior sucesso mundial de sempre de um disco (também) cantado em português, Francis Albert Sinatra & Tom Jobim.

A organização de direitos autorais norte-americana BMI afirmou estar "muito triste" com a notícia da morte de Gimbel. Foi um autor "verdadeiramente talentoso e prolífico" e a sua ausência será "muito sentida por amigos e fãs". O seu nome há muito que está inscrito, em Hollywood, no Hall of Fame dos compositores.