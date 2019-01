Morreu o ator brasileiro Caio Junqueira aos 42 anos

O ator Caio Junqueira morreu esta quarta-feira, aos 42 anos, na sequência de um acidente de carro que sofreu há uma semana, no Rio de Janeiro, referem os media brasileiros.

O interprete do polícia Neto no filme Tropa de Elite estava internado no hospital Miguel Couto, onde viria a morrer.

Caio Junqueira estava sozinho quando perdeu o controlo do carro, subiu um lancil, bateu numa árvore e capotou. Teve duas fraturas expostas, mas não chegou a ser operado, por não ter uma situação clínica estável, refere o Globo.

Os médicos esperavam que a o ator deixasse de ter febre para operar uma das mãos que sofreu fraturas no acidente.

Caio era filho do também ator Fábio Junqueira (falecido em 2008) e irmão do ator Jonas Torres.

Entrou em novelas como Barriga de Aluguer (1990) e A Viagem (1994) e nas séries Engraçadinha (1995), Hilda Furacão (1998) e Chiquinha Gonzaga (1999).

Com 33 anos de carreira, o seu trabalho mais recente foi na série "O Mecanismo" da Netflix.