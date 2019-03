Morreu Dick Dale, o rei da "surf guitar"

O músico Dick Dale, conhecido como o rei da "surf guitar" e pioneiro no uso da reverbação que se tornou uma das imagens de marca do surf rock, morreu no domingo aos 81 anos. Apesar de ter uma longa carreira, é provável que o conheçam sobretudo por causa do filme Pulp Fiction, de 1994. O realizador Quentin Tarantino escolheu a sua versão de um tema tradicional tradicional da Grécia. Misirlou, como tema de abertura do filme levando-o a um audiência muito mais vasta.

O seu verdadeiro nome era Richard Anthony Monsour. Nascido em Boston, nos EUA, em 1937, descendente de imigrantes polacos e libaneses (cujas influências musicais são visíveis na sua obra), adotou o nome Dick Dale quando começou a atuar em bares inter65pretando música country.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O seu primeiro sucesso foi o tema instrumental Let's Go Triipin, em 1961.

O álbum de estreia, Surfers' Choice, foi gravado praticamente ao vivo no Rendezvous Ballroom. O disco foi depois distribuído pela Capital Records e vendeu cerca de 88 mil cópias. Nessa altura, Dale foi ao programa de televisão Ed Sullivan Show:

O tema Misirlou tornou-se então bastante conhecido. E ele ficou conhecido como o King of Surf Guitar - expressão que daria nome ao seu segundo disco.

Dale foi um dos primeiros a tocar com guitarras elétricas e a tirar partido do uso dos amplificadores e da distorção tornada possível. Segundo alguns especialistas é possível ouvir "ecos do seu modo de tocar" em músicos tão distintos como os Beach Boys, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen ou The B-52.