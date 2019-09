Morreu a mulher de Manoel de Oliveira. Tinha 101 anos

Maria Isabel Carvalhais com o marido, Manoel de Oliveira, no dia em que o cineasta completou 105 anos

A mulher do realizador Manoel de Oliveira, morreu no Porto aos 101 anos, confirmou o DN. Maria Isabel Carvalhais casou-se em 1940 com o cineasta, falecido em 2015, com quem teve quatro filhos. Acompanhou o marido na sua longa carreira cinematográfica, tendo participado em alguns filmes.

Maria Isabel Carvalhais, que nasceu no Porto a 1 de setembro de 1918, casou-se com Manoel de Oliveira quando tinha 22 anos, tendo marcado presença em filmes do marido como Cristóvão Colombo - O Enigma ou a longa-metragem autobiográfica do cineasta Visita ou Memórias e Confissões (1993).

De acordo com o jornal Público, o corpo de Isabel Carvalhais está em câmara ardente durante a tarde desta quarta-feira na Igreja Paroquial de Cristo Rei, na Foz do Douro, no Porto. O funeral irá realizar-se na quinta, com uma missa marcada para as 14:30.