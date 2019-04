Morreu a 'Bond girl' Nadja Regin

A atriz sérvia Nadja Regin, que foi "Bond girl" por duas vezes, morreu aos 87 anos, foi esta segunda-feira anunciado.

Nadja participou em dois filmes de James Bond, o famoso espião ao serviço de sua majestade: From Russia with Love - 007 Ordem para Matar e 007 Contra Goldfinger, em que foi segunda Bond Girl.

A notícia da morte da Bond Girl surge uma semana depois da morte de Tânia Mallett, também "Bond girl" em 007 Contra Goldfinger.

O Twitter de James Bond presta tributo a Nadja Regin, lamentando a sua morte "Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos nesta hora tão triste", lê-se na rede social.

Em 007 Contra Goldfinger (dirigido por Guy Hamilton em 1964), Nadja contracenou com Sean Connery, protagonizando o papel de uma dançarina, de nome Bonita.

Um ano antes, em 007 Ordem para Matar, também com Sean Connery, a atriz interpretou a amante do espião britânico Kerim Bey, que dirigia a "Estação T" em Istambul.

Nadja chegou a revelar que hesitou em aceitar os papéis nos lendários filmes de 007. "Para ser honesta, no início fiquei muito envergonhada, porque se tratava de pequenos papéis", disse. E acrescentou: "Se até a Rainha teve um pequeno papel como Bond Girl (na cerimónia de abertura de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012), pensei, bem, se é bom o suficiente para Sua Majestade, eu não deveria ficar envergonhada!"

As participações de Nadja na televisão incluem The Avengers, Danger Man, The Saint e Dixon of Dock Green. Na década de 1970, o seu trabalho incluiu a seleção de guiões cinematográficos para empresas de cinema, incluindo a Rank Films e a Hammer Films.

Nos últimos tempos, dedicou-se a escrever. O romance "As Vítimas e os Loucos" foi publicado com o seu nome completo - Nadja Poderegin. Também escreveu para a história infantil "The Puppet Planet". Antes de morrer, estava a escrever as suas memórias.