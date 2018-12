Miss EUA ridiculariza inglês das misses Camboja e Vietname

Sarah Rose Summers tem a coroa de Miss EUA e está a defender o seu país no concurso Miss Universo 2018. No entanto, acabou por dar nas vistas pelos piores motivos. Apareceu num vídeo onde brinca com as capacidades de falar inglês de duas das suas oponentes: a Miss Camboja e a Miss Vietname.

No vídeo onde também aparecem a rir as misses Austrália e Colômbia, Sarah Rose Summers diz sobre a H'Hen Nie, Miss Vietname: "Ela é tão querida e finge que sabe falar inglês e depois tu perguntas-lhe alguma coisa, depois de uma grande conversa, e ela faz assim... [faz gesto a acenar a cabeça que sim e a sorrir]". As outras duas misses riem da imitação da norte-americana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda no mesmo vídeo, Sarah Summers refere ainda que a Miss Camboja não sabe falar inglês e que se deve sentir muito isolada. Elogiando as capacidades de inglês da Miss Colômbia que refere que o seu espanhol lhe permite falar com a Miss Brasil, já que esta também não fala inglês. No entanto, lembra a norte-americana há outra concorrente que fala português, pelo que a rainha da beleza brasileira não se deve sentir tão isolada como a cambojana.

As críticas não tardaram a chegar, o que obrigou a norte-americana a pedir desculpa.

Num post partilhado no Instagram na sexta-feira, a detentora da coroa da beleza norte-americana admite que a Miss Universo "é uma oportunidade para mulheres de todo o mundo aprenderem sobre as culturas das outras, as experiências de vida e os seus pontos de vista". Acrescentando que "num momento em que pretendia admirar a coragem de algumas das suas irmãs, disse coisas que percebo agora podem ser entendidas como desrespeitosas, e por isso peço desculpa."

A Miss Universo está a decorrer em Banguecoque, na Tailândia. A final é transmitida este domingo, 16 de dezembro. Portugal está a ser representando por Filipa Barroso.