Mais do que poder comprar papel ou lâmpadas. Ministra garante NIF para museus

Diretor do MNAA só se recandidata caso as "condições se alterem de forma substancial"

No dia em que a proposta de autonomia para museus e monumentos avançada pelo Ministério da Cultura foi debatida no parlamento, a ministra afirmou ontem à RTP que no novo diploma estará prevista a atribuição de um NIF aos museus, uma das maiores reivindicações do setor, garantindo-lhes assim maior autonomia.

Uma das queixas dos diretores de museus referentes à falta de autonomia tem que ver com a impossibilidade de agirem com rapidez e eficiência em questões como a reparação de um cano, exemplo dado ontem pelo diretor do Mosteiro da Batalha, Joaquim Ruivo, explicando que tal implica ter de fechar o museu durante um dia, ou a compra de lâmpadas, que demoraram um ano a chegar no caso do Museu Nacional de Arte Antiga, segundo contou em entrevista à RTP o diretor António Filipe Pimentel, que deixará o cargo em junho.

"Esse argumento muito frequentemente utilizado da lâmpada ou do papel vai ser contemplado e vai ter o NIF, que não é relevante tão só para a lâmpada ou para o papel, mas para possibilitar angariar donativos, mecenatos etc.", afirmou Graça Fonseca.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Criticada por muitos como insuficiente, sobre a proposta a ministra da Cultura acrescentou ainda: "Para ser possível haver autonomia financeira, uma determinada organização tem de gerar dois terços de receitas próprias, isto é o que diz a lei de bases da contabilidade pública. O que tenho dito sempre, para que todos tenhamos as mesmas expectativas, é que nós vamos o mais longe possível nesta nova lei da autonomia, no que nos permite a lei de bases da contabilidade publica."

O que dizem os partidos

A matéria foi debatida ontem durante a tarde por cerca de uma centena de profissionais do setor, numa audição pública organizada pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, decorrente de um requerimento do grupo parlamentar do PCP aprovado por unanimidade.

A audição começou com intervenções muito críticas à proposta do Governo e também com queixas sobre o que alguns diretores e museus e representantes de organismos do setor consideraram ser "carência dramática" de recursos humanos e suborçamentação dos museus e monumentos do país.

Para os deputados do PCP, BE, PSD, PS e CDS-PP que estiveram presentes, através da comissão, o encontro foi "útil para o conhecimento da realidade" destes profissionais, tendo também manifestado as suas posições sobre a matéria.

José Carlos Barros, deputado do PSD, disse que o partido já era "muito crítico" em relação à proposta de lei do Ministério da Cultura sobre a autonomia dos museus, monumentos, palácios e sítios e hoje, depois de ouvir os diretores destas entidades e outros representantes do setor, ficou "mais preocupado".

"É assustador não saber qual é a versão atual da proposta em cima da mesa", disse, acrescentando que "as críticas não são de estranhar, mas o Governo continua a achar que não há nada a discutir neste processo".

O deputado recordou que o PSD fez uma pergunta regimental sobre o processo em agosto do ano passado, "mas até hoje não obteve qualquer resposta".

"Foi uma proposta elaborada em segredo. Tudo o que soubemos foi pela comunicação social", acrescentou, louvando o debate que hoje se realizou no parlamento.

Por seu turno, Carla Sousa, deputada do PS, lembrou que o parlamento já teve uma sessão de trabalho com o anterior ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, sobre esta matéria: "No parlamento tivemos acesso a duas versões do documento, enviado a todos os grupos parlamentares".

"A tutela está a melhorar o documento e eu não vejo isto como um mau prenúncio. Isso é de saudar", salientou a deputada socialista, acrescentando que o documento será o resultado das reuniões com algumas entidades representativas do setor, realizadas desde o ano passado.

A proposta, que aguarda ser levada a Conselho de Ministros, "é um ponto de partida, e está em curso um processo de diálogo gerado em consenso entre as entidades e o Ministério da Cultura e é por isso que ainda não saiu".

Por seu lado, Luís Monteiro, do BE, considerou importante o debate da matéria, não só na Assembleia da República, mas também na comunicação social, no setor e na sociedade.

"Esta proposta tem princípios que importam, nomeadamente garantir mais autonomia a estes organismos, mas não há mais autonomia sem recursos", defendeu o deputado, sustentando a necessidade de um "compromisso político" em relação aos recursos humanos e financeiros para os profissionais.

O deputado disse ainda que o BE concorda com o concurso internacional para diretores destes organismos, e que exista um Conselho Consultivo com uma voz formal a trabalhar diretamente com as direções, os órgãos autárquicos e a sociedade civil.

Teresa Caeiro, deputada do CDS-PP, disse que os diretores de museus que ouviu hoje são "heróis", face às "restrições e situações de rutura nestes espaços".

"O texto que temos agora entre mãos é uma oportunidade perdida. Uma história de promessas não cumpridas e de avanços e recuos. Estamos a oito meses do fim da legislatura e, na verdade, foi logo em 2016 que o primeiro-ministro prometeu que iria elaborar um projeto para a autonomia financeira e de gestão", vincou.

A parlamentar defendeu que um dos aspetos fundamentais nesta matéria está no "peso excessivo" da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e também lançou a pergunta: "Como é possível atribuir autonomia sem número de identificação fiscal, onde está a autonomia real?".

Ana Mesquita, deputada do PCP, defendeu que este é um tema relevante e uma "oportunidade", à partida, pela discussão da matéria, para "escolher qual o caminho a seguir".

"A troca de ideias é valiosa para definir um caminho e foi importante conhecer os principais problemas. Saímos mais ricos e mais preparados para futuras discussões", disse, acrescentando que o conhecimento da realidade é relevante para criar propostas.

A deputada disse ainda que "também é importante que o Estado assuma as suas responsabilidades, desde logo no financiamento".

"Um dos princípios fundamentais é o da preservação do serviço público, evitando quaisquer tentações de mercantilização ou privatização", defendeu.

Em causa está o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, que o Governo pretende colocar em vigor este ano.

A delegação de competências nos diretores dos museus, a redução da burocracia e o maior acesso aos recursos gerados são alguns dos objetivos desta proposta de projeto de decreto-lei.