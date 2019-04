Ministra da Cultura quer Museu da Resistência a preservar a memória dos presos políticos

Ministra da Cultura, Graça Fonseca (esq.), participou com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa (dir.) e com Domingos Abrantes (ao centro), ex-preso político em Peniche, na Festa Popular comemorativa dos 45 anos da libertação dos presos políticos do Forte de Peniche

© Henriques da Cunha / Global Imagens