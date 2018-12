Miley Cyrus casou-se no domingo com ator Liam Hemsworth

A cantora norte-americana Miley Cyrus confirmou nas redes sociais que se casou com o ator australiano Liam Hemsworth, com o qual começou a namorar em 2012, numa cerimónia que terá decorrido no domingo numa propriedade em Franklin, no estado do Tennessee.

O casal conheceu-se há cerca de uma década, nas gravações do filme The Last Song, e agora deu o nó em época natalícia num casamento íntimo, que terá contado apenas com a presença de familiares e amigos próximos.

Cyrus, 26 anos, e Hemsworth, 28, terão atravessado por uma crise em 2013, tendo chegado mesmo a terminar a relação, mas voltaram a ser vistos em 2015, ano em que anunciaram que estavam noivos.

No Instagram, a cantora partilhou vídeos e fotografias da festa do casamento.