Metallica regressam a Portugal em 2019

Os Metallica vão regressar a Portugal já em 2019. A banda vai iniciar a versão 'ar livre' da tournée europeia World Wired no Estádio do Restelo, em Lisboa, a 1 de maio de 2019, pouco mais de um ano depois de terem esgotado a Altice Arena com a mesma digressão.

Essa será mesmo a grande novidade em relação ao concerto de fevereiro deste ano: os Metallica deixam os pavilhões e os palcos instalados no meio da plateia, e regressam aos grandes concertos de estádio, 26 anos depois de terem tocado pela primeira vez em Portugal, em Alvalade. A tour europeia será composta por 25 concertos em 20 países e terminará a 25 de Agosto na Alemanha. Os bilhetes para o concerto de Lisboa custam entre 80 euros - relvado, bancadas norte superior e norte inferior - e os 125 euros do Golden Circle. Isto sem contar com os ultra-exclusivos Wherever I May Roam Black Tickets, 750 bilhetes disponíveis por 598 Euros e que dão acesso à plateia de todos os concertos nesta tour europeia de 2019.

Bilhetes começam a ser vendidos na quarta-feira

Os bilhetes terão uma pré-venda exclusiva na FNAC na quarta-feira, a partir das 10.00, com um limite de quatro bilhetes por pessoa. Na sexta-feira começa a venda geral ao público nos locais habituais, com um limite de seis bilhetes por pessoa.

Com o anuncio de novas datas para a Europa, os Metallica estendem por quase três anos a promoção ao seu último álbum, Hardwired... to Self-Destruct.