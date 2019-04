"ME!", a nova música com vídeoclipe em tons de pastel de Taylor Swift

Taylor Swift, vencedora de vários Grammy, divulgou a sua nova música ME!, um alegre dueto pop com Brendon Urie, o vocalista dos Panic! at the Disco. O videoclipe é cheio de imagens em tons pastel de borboletas, arco-íris e unicórnios.

No início do vídeo, Swift e Urie estão a discutir em francês, mas a discussão fica para trás quando ela canta "prometo que nunca vais encontrar outra como eu". E acrescenta: "Sou a única como eu. Baby, essa é a minha graça."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Swift, de 29 anos, tinha vindo a divulgar nos últimos dias nas suas redes sociais imagens em pastel, que afinal são cenas do novo vídeo.

"ME! é uma música sobre abraçar a nossa individualidade e realmente celebrá-la e possuí-la", disse a cantora antes da divulgação da música, numa entrevista à ABC. "Com uma canção pop, temos a capacidade de deixar uma melodia na cabeça das pessoas e só quero que seja uma música que as faça sentirem-se melhores com elas próprias", acrescentou.

Swift começou a carreira como cantora country em Nashville, em Tennessee, aos 15 anos, antes de passar para os êxitos pop como Shake It Off e Bad Blood.

O último álbum Reputation, de 2017, inclui músicas como Look What You Made Me Do.