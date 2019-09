"Sem Palavras". Mário Laginha e João Monge nomeados para Grammy Latino

A canção Sem palavras, escrita por Mário Laginha e João Monge para o músico António Zambujo, está indicada para os Grammy Latinos, de acordo com a lista de nomeados divulgada esta terça-feira.

Nomeada para "Melhor canção em língua portuguesa", Sem palavras foi composta pelo pianista Mário Laginha para uma letra de João Monge e interpretada por António Zambujo no álbum Do avesso, que editou no final do ano passado.

É a única canção portuguesa nomeada nesta categoria, ao lado de quatro outras músicas, todas elas de artistas brasileiros: Mestrinho, Tiago Iorc, Criolo e Claudia Brant com Arnaldo Antunes.

João Monge escreveu a letra de Sem Palavras © PAULO SPRANGER/Global Imagens)

Sem palavras foi o primeiro tema revelado de Do avesso, o álbum que António Zambujo editou em novembro, produzido por Filipe Melo, Nuno Rafael e João Moreira, com selo da Universal Music.

Além de Mário Laginha e João Monge, o disco conta com a participação de autores como Luísa Sobral, Miguel Araújo, Márcia, Arnaldo Antunes, Cézar Mendes, Pedro da Silva Martins e Aldina Duarte.

Neste disco, em alguns dos temas, António Zambujo é acompanhado pela Sinfonietta de Lisboa, sob a direção do maestro Vasco Pearce de Azevedo, com arranjos musicais e orquestração de Filipe Melo.

Sem Palavras foi a primeira música revelada do álbum Do Avesso de António Zambujo © Orlando Almeida / Global Imagens

António Zambujo volta a ser nomeado, ainda que indiretamente, para os Grammy Latinos, depois de ter sido indicado em 2017 para "Melhor álbum de música popular brasileira" com Até pensei que fosse minha, um disco de tributo a Chico Buarque.

Os Grammy de Alejandro Sanz e Rosalía

Nesta 20.ª edição dos Grammy Latinos, os artistas mais nomeados são os músicos espanhóis Alejandro Sanz, com oito nomeações, e Rosalía, com cinco.

Alejandro Sanz está nomeado por causa do álbum #ElDisco e Rosalía com o segundo registo de carreira, El mal querer.

Com quatro nomeações cada seguem Juan Luis Guerra (República Dominicana), Andrés Calamaro (Argentina), Fonseca (Colômbia) e Tony Succar (Peru).

A cerimónia dos Grammy Latinos está marcada para 14 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Nesta edição, o músico português José Cid receberá um Grammy de Excelência Musical, já anunciado em agosto.

José Cid receberá o prémio na véspera da cerimónia, a 13 de novembro. Além do músico português, também Eva Ayllón, Joan Baez, Lupita D'alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo e José Luis Rodríguez vão ser distinguidos com o mesmo galardão de carreira.