Madonna: "Harvey Weinstein ultrapassou os limites quando trabalhámos juntos"

Agora foi Madonna a vir a terreiro falar dos avanços sexuais de Harvey Weinstein. A cantora norte-americana denuncia o produtor de Hollywood, dizendo que "passou das marcas e ultrapassou os limites" com ela.

O assédio terá acontecido quando os dois trabalharam juntos no documentário da tournée de 1991 Truth or Dare (Na Cama Com Madonna), que foi distribuído pela antiga empresa de Weinstein, a Miramax.

As denúncias de Madonna foram feitas durante uma entrevista ao The New York Times, na qual a cantora considerou Weinsteim "incrivelmente atiradiço sexualmente e ansioso comigo quando trabalhámos juntos. Na altura ele era casado e eu, obviamente, não estava interessada."

Madonna acrescentou que era sabido no meio que Harvey Weinstein agia de forma semelhante com com outras mulheres, mas que todas acabavam por aceitar a situação e a viam quase como normal porque os seus filmes eram grandes êxitos e todas queriam trabalhar com ele.

Quando no final de 2017 começaram a ser conhecidas denúncias de que Harvey Weinstein tinha abusado e agredido mulheres, Madonna disse que se ele fosse preso não ficaria feliz por isso. "Nunca iria torcer pelo fim de ninguém. Não é um bom karma. Mas acrescentou: "Foi bom que alguém que abusou do seu poder durante tantos anos tenha sido responsabilizado."

Na entrevista ao NYT, Madonna também negou o boato de que teria sido convidada por Donald Trump para um encontro. Mas contou que quando filmava uma campanha da Versace com Steven Meisel na casa do fotógrafo, em Palm Beach, o atual presidente dos Estados Unidos ligou várias vezes para falar com ela. "Está tudo bem? Está confortável? As camas são confortáveis? Está tudo bem? Está feliz?"

No entanto, não deixou de dar umas alfinetadas ao presidente norte-americano, dizendo que é fraco de caráter. "Um homem que é seguro de si mesmo, um ser humano que está seguro de si, não precisa de estar sempre a fazer bullying às pessoas."

Depois da publicação do trabalho do The New York Times, A cantora, que vive em Lisboa, decidiu usar o Instagram para criticar a jornalista Vanessa Grigoriadis, dizendo que preferiu centrar-se em questões banais e superficiais. "Comentários intermináveis sobre a minha idade nunca teriam sido mencionados se eu fosse um homem!"