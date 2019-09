Madonna faz show intimista e canta "Sodade" de Cesária Évora

Novo vídeo de Madonna com as batucadeiras de Cabo Verde. "Aprendi muito com estas mulheres"

Madonna chegou atrasada uma hora ao espetáculo de abertura da tournée mundial "Madame X" em Brooklyn, no BAM Howard Gilman Opera House,mas cantou um long set que misturou as novas faixas do seu novo álbum com hits clássicos e bem conhecidos dos fãs. Como o "Vogue", "Frozen", "American Life", 'La Isla Bonita' e 'Like A Prayer'.

Os telemóveis e câmaras foram terminantemente proibidos durante o espetáculo, para que não houvesse nenhum registo do "Madame X", que foi dividido em quatro atos e que abriu com uma faixa do álbum recentemente lançado, com o mesmo nome da tournée. "God Control", uma faixa que fala sobre a política de armas e a necessidade do seu controlo, especialmente nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa que acompanhou o espetáculo, para os fãs, um dos destaques foi a nova versão de "Crave", a "Tracy Young Mix", descrita como "incrível". "Faz Gostoso", parceria de Madonna com Anitta, não entrou no espetáculo, mas a cantora, que vive em Portugal, apresentou um cover de "Fado Pechincha", música da portuguesa Isabel de Oliveira, e de "Sodade", música de Cesária Évora, cantora de Cabo Verde.

No final do espetáculo, o guitarrista português Gaspar Varela, que acompanha Madonna nesta digressão, comentava nas redes sociais: "Foi uma noite de sonho. E acabou assim" - e partilhou um vídeo em que o realizador Spike Lee o elogia.

As novas músicas são descritas como "sonoramente inquietas", muito fora das tendências pop atuais, que Madonna desconstrói. Talvez por isso, a tournée esteja só programada para teatros e cidades selecionadas nos EUA e Europa. Os fãs manifestaram-se agradados com tom intimista do espetáculo, que sem registos amadores só vive das imagens que a cantora divulgou nas redes sociais. "Muito feliz em finalmente ter uma plateia", escreveu a cantora.

A rainha da pop estará em Nova Iorque até 12 de outubro e depois segue para Chicago. Para Portugal estão previstos concertos entre 12 e 23 de janeiro, no Coliseu dos Recreios (Lisboa).

Aqui fica a setlist do "Madame X"

Act I

God Control

Dark Ballet

Human Nature

Express Yourself (Acapella)

Papa Don"t Preach (String version)

Act II

Madame X Manifesto (Video interlude)

Vogue

I Don"t Search I Find

Papa Don"t Preach / American Life

Act III

Coffin (Video interlude)

Batuka

Fado Pechincha (Isabel De Oliveira cover)

Killers Who Are Partying

Crazy

Welcome to My Fado Club / La Isla Bonita

Sodade (Cesária Évora cover)

Medellín

Extreme Occident

Act IV

Rescue Me (Video interlude)

Frozen

Come Alive

Future

Crave (Tracy Young Mix)

Like a Prayer

Encore:

I Rise