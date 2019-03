Lupita Nyong'o diz que fez voz de monstro inspirada em deficência

Lupita na sua personagem Red no novo filme

Um distúrbio neuromuscular crónico que afeta a voz, a disfonia espasmódica, que atinge a laringe em momentos de grande pressão e tensão, e altera a voz, foi a inspiração que Lupita Nyong'o disse ter usado para conseguir fazer a voz maléfica da personagem Red no filme de terror Nós, do realizador Jordan Peele.

A atriz, que nasceu a 1 de março de 1983, e que foi a primeira queniano-mexicana a receber um Oscar, revelou este facto durante entrevistas dadas este mês para promover o filme dizendo mesmo que se inspirou na voz do advogado e ativista Robert F. Kennedy Jr.

A ideia de associar a voz de uma personagem maléfica a uma deficiência valeu críticas imediatas à atriz. Perante estas reações, Lupita pediu desculpas públicas, argumentando que a sua intenção não era a de ofender quem quer que fosse.

A atriz referiu "não pretender difamar ou diabolizar a situação destas pessoas." Pelo contrário, sublinha, "trabalhei a personagem Red com muito amor e carinho. E por mais que esta personagem faça parte de um mundo muito específico, fantasmagórico, apenas queria que ela se assumisse uma forma muito real." Mas, reforçou, "se ofendi alguém peço desculpas."

O filme "Nós" tem como história uma família negra que vai passar um fim de semana à praia para descansar mas que se depara com a chegada de um grupo misterioso que muda tudo e os torna reféns de seres com imagens iguais às suas. O filme, que estreou na altura do Natal nas salas norte-americanas, chegou agora a Portugal.