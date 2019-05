A poucos dias de começar a Feira do Livro de Lisboa, a escritora Lídia Jorge lança um novo livro... Só que O Livro das Tréguas pouco tem que ver com o que a autora já foi autografar neste evento numa longa carreira, afinal é obra poética. Bem assinalada na capa, para que o leitor não vá ao engano!

A primeira palavra do livro é "Antes" e as finais "de quem serei eu filha?", que bem poderiam ser espelho da ficção que se conhece assinada por si, contudo as milhares de palavras entre o princípio e o fim confirmam que a autora abriu definitivamente as portas ao género literário que lhe faltava publicar.