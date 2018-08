Lennon e McCartney. Semelhanças dos filhos dos Beatles com os pais impressionam

Sean Ono Lennon (42 anos) e James McCartney (40 anos) publicaram uma selfie juntos no Instagram e chamaram a atenção dos fãs pela semelhança com os pais, John Lennon e Paul McCartney.

Tal como os pais, também Sean (filho único de John Lennon e Yoko Ono) e James (único filho de Paul McCartney com a fotógrafa Linda McCartney) são músicos e aparecem na fotografia com o que parece ser uma viola. Além dos comentários sobre as parecenças físicas com os ex-Beatles, os internautas pediram ainda que trabalhassem juntos numa canção.

Sean nasceu em 1975, cinco anos antes do assassinato do pai em Nova York por Mark Chapman e parece querer fazer uma segunda versão dos Beatles. Antes de publicar uma fotografia com James, filho de Paul McCartney, o filho de Lennon já tinha publicado nas redes sociais uma outra, com Dhani, filho do George Harrison.

Só falta uma foto com um dos filhos de Ringo (Zak é o mais bem-sucedido na música) para fechar o círculo.

Em 2012, numa entrevista à BBC, o filho de Paul McCartney admitiu formar uma banda com os outros filhos dos outros ex-Beatles, a banda fenómeno dos anos 60/70, ainda hoje considerada por muitos a melhor banda musical de sempre. James McCartney apareceu em dois discos do pai Flaming Pie (1997) e Driving Rain (2001), e lançou dois discos solo, Me (2013) e The Blackberry Train (2016).

Já Sean Lennon fez parcerias com nomes como Albert Hammond, Jr., Les Claypool (Primus) e com a mãe, Yoko Ono, além de ter produzido obras de bandas e artistas como Soulfly e Lana Del Rey.