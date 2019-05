Eunice Muñoz caiu do palco há uma semana: "Está ótima"

Lena d' Água tem uma marca quase tão inconfundível como a sua voz - a gargalhada. É assim que se apresenta, numa manhã de sexta-feira, em Lisboa. Agora, quando está na capital, vem à terra. Pode dizê-lo como nunca aconteceu quando, miúda, crescia em Benfica.

Esta sexta-feira, lança o disco Desalmadamente. Duas mãos-cheias de músicas que resultam do trabalho com Pedro Silva Martins, o mesmo que escreveu e compôs para Deolinda. Com os They're Heading West. E a produção de Benjamim.