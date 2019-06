Kodaline substituem Snow Patrol nos festival Marés Vivas

Os Snow Patrol cancelaram vário dos concertos da sua digressão de verão - incluindo o festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, onde deveriam atuar na noite de 19 de julho. Entretanto, o festival já anunciou que nesse dia o palco será ocupado pelos irlandeses Kodaline, que regressam ao Marés Vivas depois de ali terem atuado em 2016 e 2018.

O motivo do cancelamento é o facto de o guitarrista e pianista Johnny McDaid, dos Snow Patrol, ter um "problema grave" no pescoço e ter de ser operado imediatamente. Outro dos elementos da banda, Nathan Connoly, também está a recuperar de uma lesão que o impede de tocar guitarra.

"Sentimos que não é apropriado continuar com os concertos neste momento", escreveu a banda no comunicado. O grupo considerou a hipótese de contratar músicos substitutos, mas achou preferível não o fazer: "Não seriam só as guitarras e os pianos que iriam fazer falta. Também as suas vozes são essenciais para o nosso som e a sua energia e espírito são uma força colossal e insubstituível."

Os Snow Patrol cancelaram todos os concertos até 20 de julho.