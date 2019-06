Jay-Z é o primeiro rapper bilionário

A fortuna de Jay-Z atingiu os mil milhões de dólares (888,4 milhões de euros), fazendo com que seja oficialmente o primeiro artista de hip-hop a alcançar o estatuto de bilionário, noticia a revista Forbes.

A conclusão da Forbes, que considera "conservadora", resultou do somatório dos ativos que o músico de 49 anos - casado com a cantora Beyoncé - tem e que incluem catálogos musicais, participações acionistas em várias empresas, investimentos em arte e imobiliário.

Esse total foi calculado depois de "subtraída uma verba significativa correspondente ao estilo de vida de uma superestrela", explica a revista, citada pela CNN e pela BBC.

Conhecido por ter dito "não sou um homem de negócios, sou um negócio, homem" ("I'm not a businessman, I'm a business, man"), Jay-Z surge na capa da última edição da Forbes ao lado de um bilionário ainda mais rico e há mais tempo: Warren Buffet.

Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Shawn Carter e cresceu no bairro nova-iorquino de Brooklyn, tornou-se famoso em 1996 com o álbum de estreia Reasonable Doubt. Em 2001 editou The Blueprint, o seu sexto álbum e que a Biblioteca do Congresso dos EUA integrou no seu arquivo de registos por ser "cultural, histórico ou esteticamente significativo".

"É claro que Jay-Z acumulou uma fortuna que conservadoramente totaliza mil milhões de dólares, fazendo dele um dos poucos artistas a tornar-se bilionário - e o primeiro artista de hip-hop a fazê-lo", escreveu a revista.