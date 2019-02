Jack White torna-se autor da canção vencedora da Eurovisão 2018 para evitar acusação de plágio

O músico norte-americano Jack White, vocalista dos White Stripes, vai passar a ser considerado um dos autores da música "Toy" - vencedora da Eurovisão 2018 que aconteceu em Lisboa. Caso isto não acontecesse, o tema interpretado pela israelita Netta Barzilai poderia enfrentar uma acusação de plágio por semelhança com a música Seven Nation Army, dos White Stripes (2003).

No regulamento apresentado pela organização do euro festival - a União Europeia de Radiodifusão - está claro que os temas apresentados a concurso tem de ser originais. Por isso, se as acusações se confirmassem, a Eurovisão 2019 poderia ter de mudar de cidade organizadora, deixando de parte Telavive.

Até agora Netta Barzilai negou qualquer semelhança com o tema da banda White Stripes. No entanto, assinou um acordo entre com o vocalista da mesma, que indica que Jack White passa a receber parte das receitas geradas por "Toy".

A cerimónia final da 64.ª edição da Eurovisão vai acontecer no Centro Internacional de Convenções em Telavive a 18 de maio. Já as semifinais estão agendadas para os dias 14 e 16 de maio. Esta é a terceira vez que Israel recebe o Festival da Canção: em 1979 e 1999 Jerusalém foi o palco do concurso de música europeu.