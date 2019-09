"Já não estamos em Hawkins". Stranger Things volta para a 4.ª temporada

Eleven, Mike e companhia voltaram. Além do monstro do Upside Down, enfrentam outro: a puberdade

Quem viu a terceira temporada de Stranger Things poucas dúvidas tinha sobre a renovação da série dos irmãos Matt e Ross Duffer para mais uma temporada. Mas como nestas coisas das plataformas de streaming nunca se sabe, a verdade é que a primeira pista de que Eleven, Mike, Joyce, Dustin, Steve e companhia iam mesmo voltar surgiu no Twitter logo no domingo. Com os fãs a especularem que o relógio incluído no tweet poderia significar a introdução das viagens no tempo.

A confirmação surgiu esta segunda-feira através de um comunicado. "A Netflix renovou Stranger Things, a série de sucesso mundial, para uma quarta temporada e anunciou um acordo que inclui séries e filmes com os Duffer Brother, os showrunners e criadores da série", pode ler-se no texto.

SE NÃO VIU A TERCEIRA TEMPORADA E QUER EVITAR SPOILERS, É MELHOR PARAR DE LER AQUI. PROSSEGUIR FICA POR SUA CONTA E RISCO.

"Mal podemos esperar para ver o que os Duffer Brothers têm preparado quando saírem do Upside Down." A terceira temporada de Stranger Things termina com Joyce Byers a deixar Hawkins com os filhos, Will e Jonathan. Eleven também vai com eles, depois de tudo indicar que o xerife Jim Hopper, que a adotara, terá morrido na explosão de uma máquina russa.

Mas terá mesmo? Uma cena escondida depois do créditos finais do último episódio mostra os corredores de uma prisão soviética e um dos guardas a dizer para não darem "o americano" a comer a um Demogorgon que mantêm numa das celas. Não falta, claro quem especule que o americano pode ser Hopper, cujo corpo nunca aparece.

Certo, certo, para já, é o teaser da quarta temporada no qual surgem as letras a vermelho sobre o fundo preto e o número 4. Letras que rapidamente vão ficando pretas, cobertas pelos tentáculos do Upside Down - o mundo invertido onde vive o monstro que tem assombrado Hawkins e que Eleven tem derrotado graças aos poderes extrassensoriais e à ajuda dos amigos. "Já não estamos em Hawkins", termina o teaser.