Herói na vida real. Ator salva bebé em carro capotado

Na vida rela como se fosse num filme. Danny Trejo, famoso por interpretar o anti-herói Machete no filme de ação de Robert Rodriguez, realizou um ato de heroico na quarta-feira. O ator mexicano salvou um bebé que estava preso dentro de um carro capotado, na área de Sylmar, em Los Angeles.

Com a ajuda de uma jovem, ele resgatou a criança do veículo. "Ela removeu o cinto e eu tirei o bebé pelo lado contrário. Havia um bebé dentro do carro e uma avó. E a única coisa que salvou a criança foi a cadeirinha, graças a Deus", disse o ator de 75 anos àABC News.

Depois fez um apelo nas redes sociais aos condutores, partilhando um vídeo onde diz que é necessário "prestar mais atenção" quando se conduz.

O próximo papel de Danny Trejo nos cinemas será na adaptação com atores de carne e osse de Dora e a Cidade Perdida do Ouro.