Guerra dos Tronos. Ator que fez de Jon Snow aproveita pausa no trabalho para retiro

O ator britânico que esteve oito anos a interpretar Jon Snow na "Guerra dos Tronos" decidiu aproveitar a pausa na agenda profissional "para passar algum tempo num retiro de bem-estar para tratar de algumas questões pessoais". A informação foi divulgada por um representante de Kit Harington ao site TMZ. A declaração desmente os rumores de que o ator tinha dado entrada numa clínica de reabilitação devido ao abuso de álcool e excesso de stress.

Chegaram a circular notícias que davam conta que o fim da famosa série da HBO o teria afetado e que essa seria uma das razões pelas quais estaria numa clínica. O representante de Harington veio esclarecer que o ator, de 32 anos, não está em reabilitação, mas apenas a fazer um retiro.

A notícia de que Kit Harington está a aproveitar uma pausa no trabalho para estar em retiro surge após a divulgação de um documentário que mostra o ator em lágrimas durante a leitura do guião referente ao último episódio da "Guerra dos Tronos", dos criadores David Benioff and D.B. Weiss.

No documentário The Last Watch, são revelados os bastidores da série, como o momento em que o elenco teve conhecimento do destino das suas personagens. Quando lê que Jon Snow mata Daenersys Targaryen (Emilia Clarke) no último episódio da série, Kit Harington não consegue evitar o choque e a emoção. Coloca as mãos na cabeça e chora.