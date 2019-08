Google homenageia cantora cabo-verdiana Cesária Évora no dia em que faria 78 anos

A cantora cabo-verdiana Cesária Évora é esta terça-feira homenageada pela empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos Google, no dia em que se fosse viva a "Diva dos pés descalços" de Cabo Verde completaria 78 anos.

A empresa norte-americana faz um 'dooble' com a foto animada no seu motor de busca para lembrar a cantora crioula no dia do seu aniversário natalício.

Na imagem, a foto da cantora aparece em frente de uma cidade costeira, com edifícios coloridos, semelhantes à cidade do Mindelo, onde nasceu e cresceu, e com as montanhas ao fundo e barcos no mar. O facto já está a ser assinalado por vários jornais internacionais, que aproveitam para relembrar a carreira musical da cantora cabo-verdiana mais conhecida no mundo.

A cantora, apelidada também como Rainha da Morna, faleceu, aos 70 anos, no dia 17 de dezembro de 2011, no Mindelo, após 45 anos de carreira musical.

Esta é mais uma das muitas homenagens que a cantora tem recebido no país e no estrangeiro.

A título póstumo, "Cize" foi homenageada com uma estátua no Aeroporto de São Vicente, que a partir de Março de 2012, passou a designar-se Aeroporto Internacional Cesária Évora.

Cesária Évora nasceu em Cabo Verde a 1941 e foi a cantora com maior reconhecimento internacional de toda a história da música popular cabo-verdiana.

Entre os vários prémios que recebeu pela sua notável carreira, destaca-se em 2004 o Grammy de melhor álbum de World Music contemporânea. E o presidente francês, Nicolas Sarkozy, distinguiu-a, em 2009, com a medalha da Legião de Honra entregue pela ministra da Cultura francesa Christine Albanel.