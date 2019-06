Galeria Underdogs inaugura exposição com curadoria de Fat Boy Slim

Montagem de uma exposição na Galeria Underdogs, em junho do ano passado

Hilton celebra 100 anos com exposição em Lisboa

"Smile High Club", de acordo com informação divulgada hoje pela galeria, inclui obras dos artistas e coletivos britânicos Andrea Harz, Carrie Reichardt, Chemical X, James Joyce, Jimmy Cauty, Joseph Ford, Marc Vessey, RYCA e The London Police, do norte-americano Ron English e dos portugueses Estúdio Pedrita.

A galeria Underdogs lembra que Fat Boy Slim (Norman Cook) é um "ávido colecionador de arte contemporânea e urbana", que tem, "no passado, e nas suas próprias palavras, 'flirtado tentativamente' com colaborações nas artes visuais".

"Encorajado pelo seu trabalho com Vhils, Cook foi aliciado a sair da cabine de DJ e a entrar na galeria para fazer a curadoria de 'Smile High Club', uma exposição singular inspirada pelo símbolo que ele mais preza, o 'smiley' [um círculo amarelo com um sorriso]", refere a galeria.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O 'smiley' é usado por Norman Cook como "logotipo não oficial do seu alter ego musical", mas também "enquanto mural gigante que decora o telhado da sua casa, motivo da sua única e exclusiva tatuagem, e inspiração para um hábito com 40 anos: o ato de colecionar objetos efémeros, 'memorabilia' e arte relacionada com o 'smiley'".

A mostra, de entrada gratuita, estará patente até 27 de julho.

No mesmo dia em que "Smile High Club" é inaugurada, Fat Boy Slim tem atuação marcada no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

De acordo com a promotora LX Music, trata-se de "um evento único, carismático e cheio de sensualidade. 700 pessoas no 'rooftop' [terraço, em português] mais requintado da cidade, com um dos artistas mais carismáticos de sempre".

"Neste local inaudito, o batismo é feito por um dos artistas mais icónicos de sempre da música eletrónica, um artista que move gerações, de potencial ilimitado, um mestre, um amigo. Aqui e agora, apresentamos o verdadeiro mago, criador de tendências, um testemunho vivo da evolução musical, Fat Boy Slim", lê-se na página da iniciativa na rede social Facebook.

A Underdogs é uma plataforma cultural, fundada pela francesa Pauline Foessel e pelo português Alexandre Farto (Vhils), que se divide entre arte pública, com pinturas nas paredes da cidade, exposições dentro de portas (no n.º 56 da Rua Fernando Palha) e a produção de edições artísticas originais.

A plataforma começou em 2015 a organizar visitas guiadas de Arte Urbana em Lisboa.

Atualmente, na galeria está patente "Faces of Society", da dupla iraniana ICY e SOT, irmãos nascidos em 1991 e 1985, respetivamente, em Tabriz, no Irão, e atualmente a residir em Nova Iorque, que se intitulam "ativistas e artistas", porque, desde que começaram, em 2006, tentam "abordar assuntos e passar mensagens" através da arte.

Na mostra, patente até 15 de junho, mostram trabalhos novos, nos quais começaram a trabalhar há cerca de seis, oito meses, e nos quais abordam temas como o trabalho, o capitalismo e a igualdade.

Ao longo de cerca de uma década, o trabalho da dupla passou pelo 'stencil' (pintura com moldes), mas nos últimos três/quatro anos, contou SOT, decidiram mudar e começar a experimentar outros materiais e técnicas.