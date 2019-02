Foi Hitler em "A Queda". Morreu o ator Bruno Ganz

O ator Bruno Ganz morreu na sua casa de Zurique na sexta-feira à noite, informou o seu agente, citado pela BBC. Tinha 77 anos.

Um dos papéis mais marcantes da sua carreira foi quando representou Adolf Hitler em A Queda (Downfall, no original), realizado por Oliver Hirschbiegel em 2004. O filme conta os últimos dias do Führer no seu bunker em Berlim. A cena que mostra um ataque colérico de Hitler é particularmente conhecida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outro dos seus papéis mais memoráveis foi em Asas do Desejo (Der Himmel über Berlin, de 1987), de Wim Wenders, onde representou Damiel, um anjo. Nome maior do cinema e teatro de língua alemã, o suíço Bruno Ganz participou também em vários filmes de língua inglesa. Entre eles contam-se O Leitor (The Reader, de 2009), com Kate Winslet, realizado por Stephen Daldry, ou, recentemente, o último filme de Lars Von Trier, The House That Jack Built - A Casa de Jack.

Quando morreu, Bruno Ganz estava na posse do Iffland-Ring, que condecoração para o ator de língua alemã "mais significativo e precioso". O anel é passado de ator para ator e Ganz não terá deixado claro que seria o seu sucessor.