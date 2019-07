Flak, "O Anzol" e as semelhanças com The Cure: "Tenho factos que provam que não se tratou de plágio"

The Cure são a primeira banda confirmada no Nos Alive 2019

The Cure terminam novo álbum em dez anos. A tempo do concerto em Lisboa

Que O Anzol dos Rádio Macau e Just Like Heaven dos The Cure têm semelhanças ninguém duvida. O assunto é assunto desde 1987 - o ano em que ambas, com um mês de diferença, foram editadas.

No dia em que a banda The Cure sobe ao palco do NOS Alive, o guitarrista Flak, fundador da banda Rádio Macau contou ao DN a história do nascimento de O Anzol. E sublinhou: "Tenho factos que provam que não se tratou de plágio."

João Pires de Castro, a.k.a. Flak, autor da música, explica que, apesar de a música só ter sido lançada com o álbum O Elevador da Glória a 1 de novembro de 1987, "foi gravada e masterizada no verão de 1986, em agosto". Assim, é impossível acusar a banda de plágio, uma vez que o tema Just Like Heaven da banda de rock britânica, só foi lançado em outubro de 1987.

Apesar disso, Flak reconhece a parecença das melodias dos dois temas, mas esclarece que essa coincidência facilmente se justifica. " Produzi a música acompanhado de uma harmónica e de uma guitarra. A sequência de acordes utilizada no Anzol é utilizada em muitas outras músicas. Se pesquisar no YouTube, vai encontrar muitas músicas que têm na base essa sequencial de acordes."

O guitarrista dos Rádio Macau relembrou que, na altura da polémica, o país tinha saído, há pouco tempo, de um regime fascista e que a reação das pessoas à polémica decorreu de um complexo de inferioridade dos portugueses em relação ao estrangeiro. Se alguém tivesse ter copiado alguém, então era óbvio que tinham sido os portugueses".