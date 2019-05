Final de Guerra dos Tronos estava escondido no cartaz da primeira temporada

Ned Stark no cartaz da primeira temporada da série.

A "Guerra dos Tronos" chegou ao fim. A surpresa de quem se sentou no trono

As teorias sobre o final da série sensação da HBO ainda não acabaram, mesmo depois de o último episódio da oitava temporada já ter sido exibido (na madrugada de segunda-feira em Portugal). Os fãs mais saudosos foram rever a história e descobriram aquilo que parece ser um spoiler da própria HBO a anunciar como tudo terminaria. Esteve à vista de todos e desde o primeiro dia: há uma pista clara sobre o fim da série no cartaz da temporada 1.

Na imagem partilhada em 2011, Ned Stark aparece sentado no trono de ferro e ao seu lado está aquela que os fãs julgam ser uma pista demasiado evidente: pousado no trono aparece um corvo. A teoria é partilhada por um fã no Twittter;

"Alguém reparou no corvo ao lado de Ned no cartaz da primeira temporada? Um corvo + Ned Stark no trono = Bran Stark. Esteve sempre à nossa frente", escreveu.

No último episódio da série, Bran é coroado como o novo rei dos Seis Reinos, já que o sétimo alcançou a independência. Durante a sua jornada, Stark acaba por tornar-se o "Corvo de três olhos" - consegue ver o que aconteceu no passado e também no futuro, talvez sempre soubesse que viria a tornar-se rei, mas os fãs não lhe perdoam não ter evitado uma série de desgraças e há quem o considere, por isto, o verdadeiro vilão da história.

Tatuagem de Sophie Turner era um spoiler

Houve outros rumores de spoilers relacionados com o próprio elenco da série. Em junho 2018, Sophie Turner, a atriz que vestiu a pele de Sansa, começou a exibir uma tatuagem que os fãs da série da HBO consideraram muito reveladora. Ao lado do lobo que representa a casa de Stark, a atriz pediu para escrever a seguinte mensagem "A alcateia sobrevive".

Os seguidores de GoT reconhecem as palavras como se de uma oração se tratasse: "Quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive".

Depois de várias teorias relacionadas com a tatuagem, Sophie Turner tentou desviar as atenções e desvalorizou a frase: "É apenas uma citação da última temporada."

Esta semana, depois do final da série, a atriz voltou a mostrar como terá saudades do elenco e da história, ao partilhar no seu Instagram uma imagem das últimas cenas com os seus irmãos na ficção, Arya e Bran. E qual é a legenda? "A alcateia sobreviveu".