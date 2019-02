Festival da Canção começa hoje. Saiba o que esperar

Hoje à noite, a RTP1 transmite, em direto, a partir dos estúdios de Lisboa, a primeira semifinal do concurso, que será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo, com início às 21.09.

As oito canções em competição serão, por ordem de apresentação:

"Inércia" (composta pelos D'Alva e interpretada por Ana Cláudia)

"É o que é" (D.A.M.A./Francisco Clode/João Campos)

"O meu sonho" (Lura/Soraia Tavares)

"A dois" (composta e interpretada por Calema)

"Telemóveis" (Conan Osíris)

"Mais brilhante que mil sóis" (Flak/Ela Limão)

"Hoje" (Filipe Keil)

"Perfeito" (Tiago Machado/Matay)

Na segunda semifinal, marcada 23 de fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras oito canções: "O Lugar" (André Tentugal/Lara Laquiz), "Mundo a Mudar" (Frankie Chavez/Madrepaz), "Mar Doce" (Mariana Bragada), "Lava" (Miguel Guedes/Dan Riverman), "Igual a Ti" (NBC), "Debaixo do Luar" (Rui Maia/Mila Dores), "O Jantar" (Pedro Pode/João Couto), e "Pugna" (Surma). Nesse dia serão escolhidas as restantes quatro canções que disputarão a final.

A final, que contará com quatro canções selecionadas em cada semifinal, está marcada para 2 de março, em Portimão. Dali sairá o representante de Portugal nas semifinais da Eurovisão em Telavive, Israel, a 14 e 16 de maio. O vencedor da edição de 2019 será conhecido a 18 de maio, dia da grande final.

Quem escolhe o representante português?

Nas semifinais, o peso das votações será repartido entre os telespetadores e um júri presidido por Júlio Isidro, cujos elementos foram escolhidos pela RTP e do qual fazem parte as cantoras Rita Redshoes, Isaura, Maria João e Selma Uamusse, o radialista Álvaro Costa e o encenador e ator Pedro Penim.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

À semelhança do ano passado, a RTP voltou a convidar, para as semifinais, artistas para recuperarem canções do concurso, desde os anos 1960 até à atualidade. Este ano, cabe aos Cais Sodré Funk Connection e aos Kumpania Algazarra trabalharem as canções.

Este ano, a RTP lançou o convite a 14 compositores para que apresentassem uma canção original, inédita, no concurso. A estes juntaram-se dois autores que venceram concursos promovidos pela Antena 1 (um através do programa "Masterclass", aberto a quem não tenha até aqui música editada, e o outro através de um concurso de livre submissão pública). Mariana Bragada e Filipe Keil foram escolhidos, respetivamente através do programa "Masterclass" e do concurso de livre submissão pública.