ESTREIAS: o grande cinema (também) pode ser a preto e branco

Será que o leitor é dos espectadores de cinema que não se esquece que uma boa metade (ou mais) da história do cinema é feita de filmes com imagens a preto e branco?

A pergunta não envolve qualquer juízo de valor sobre a memória de cada um. Trata-se apenas de sublinhar que o preto e branco não desapareceu da paisagem cinematográfica. Esta semana tivemos mesmo dois acontecimentos esclarecedores sobre tal fenómeno. O primeiro é o impacto (também em Portugal) desse esplendoroso filme de Alfonso Cuarón que é Roma - fotografado a preto e branco, pois claro. O segundo foi o triunfo de Guerra Fria, magnífico fresco histórico do polaco Pawel Pawlikowski, arrebatando os principais prémios da Academia de Cinema Europeu, incluindo o de melhor filme de 2018 - também a preto e branco.

Daí que, entre as novidades da semana, seja importante sublinhar o aparecimento de Guerra Fria no mercado do DVD. Aliás, o seu lançamento acontece a par do de outro importante ensaio histórico, O Capitão, de Robert Schwentke, também distinguido nos prémios de Cinema Europeu (melhor som). Dir-se-ia que, neste caso, a história se repete: O Capitão é fotografado... a preto e branco!

Entretanto, nas salas podemos encontrar as cores festivas deO Regresso de Mary Poppins. Com assinatura de Rob Marshall, realizador do "oscarizado" Chicago (2002), estamos perante mais uma aposta dos estúdios Disney no sentido de refazer alguns dos seus títulos míticos. Enfim, o Mary Poppins de 1964 terá uma energia que não se repete, mas este é um aplicado e competente discípulo - no papel central, Emily Blunt assume, com sobriedade, a herança de Julie Andrews.

Enfim, convém não esquecer a estreia de Ou Nadas ou Afundas, comédia dirigida por Gilles Lellouche centrada nas atribulações de um grupo de amigos de meia idade que decide formar uma equipa de... natação sincronizada. Acima de tudo, prevalecem os valores de uma tradição francesa que reencontra os seus valores de espetáculo através de atores como Mathieu Amalric, Guillaume Canet ou Benoît Poelvoorde (este de origem belga). Também a cores, porque o mundo do cinema é feito de mudança.