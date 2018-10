É verdade: mesmo os que não são fãs de Lady Gaga, diriam que ela é, simplesmente (e justificadamente) uma estrela da música pop. Pois bem, será altura de emendarmos a nossa visão dos seus talentos: naquela que é a grande estreia desta semana, Assim Nasce uma Estrela, Lady Gaga, além de cantar, mostra que é uma atriz de corpo inteiro - e não será exagerado supor que o filme (e ela em particular) terá um lugar de evidência na próxima temporada de prémios em Hollywood, em especial nos Globos de Ouro e nos Óscares.

ASSIM NASCE UMA ESTRELA - Bradley Cooper, actor de sofistados recursos arriscou muito e... ganhou! Para mais acumulando as funções de produtor, argumentista, intérprete e realizador. Este A Star Is Born é uma feliz reinvenção do drama de uma mulher em ascensão no mundo espetáculo, tendo como patrono um homem fortemente dependente do álcool (recorde-se que se trata da quarta versão dessa história, sendo a de 1976, com Barbra Streisand e Kris Kristofferson, a anterior). Em termos cinematográficos, Bradley Cooper e Lady Gaga serão, por certo, o par do ano.

FELIZ COMO LÁZARO - Foi um dos títulos consagrados no último Festival de Cannes (prémio de argumento). Fiel ao seu gosto pelas parábolas sociais, a realizadora italiana Alice Rohrwacher encena a vida atribulada de Lázaro, personagem rural de tocante candura e vulnerabilidade que vai enfrentar as convulsões das paisagens urbanas... Ou como a herança de Pier Paolo Pasolini está viva.

O CADERNO NEGRO - A chilena Valeria Sarmiento retoma a herança cinematográfica de Camilo Castelo Branco, em especial de Mistérios de Lisboa (2010), uma realização do seu marido Raúl Ruiz (1941-2011) cuja montagem foi da sua responsabilidade. A adaptação do romance O Livro Negro do Padre Dinis propõe, assim, um reencontro, de uma só vez didático e irónico, com o século XVIII e as delícias narrativas do folhetim histórico.

A APARIÇÃO - O cineasta francês Xavier Giannoli será, sobretudo, conhecido pelo seu Marguerite (2015), filme inspirado pela mesma personagem de uma (péssima) cantora de ópera que esteve na base de Florence, uma Diva Fora de Tom (2016), com Meryl Streep. Agora, Ginanoli propõe uma viagem dramática, centrada num jornalista (Vincent Lindon) que investiga o caso de uma jovem de uma pequena vila francesa que diz ter assistido a uma aparição da Virgem Maria - foi um dos títulos, em ante-estreia, da Festa do Cinema Francês.