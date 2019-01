"Estamos vivos!": o grito de guerra de Jeff Bridges nos Globos de Ouro

O ator Jeff Bridges recebeu o Prémio Cecil B. DeMille que é atribuído pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood por um "contributo extraordinário para o mundo do entretenimento". Aos 69 anos, Bridges tem na sua carreira um Óscar de Melhor Ator por Crazy Heart (2009) e ainda nomeações por A Última Sessão (1971), A Última Golpada (1974), Starman - O Homem das Estrelas (1984), O Jogo do Poder (2000), Indomável (2010) e Hell or High Water (2016).

Jeff Bridges não tinha preparado o discurso. Não levava um papelinho com a lista de todas as pessoas a quem queria agradecer e, por isso, foi ainda mais comovente o modo entusiasmado como se foi lembrando daqueles que foram importantes na sua carreira, a começar pela mulher, Sue Geston, e o irmão, o também ator Beau Bridges, e passando depois para os realizadores com quem trabalhou como Peter Bogdanovich, o responsável por A Última Sessão, Michael Cimino, de A Última Golpada, ou os Irmãos Cohen com quem fez, por exemplo, a comédia de culto O Grande Lebowski (1998): "Se tiver sorte serei associado ao Dude por toda a minha vida toda. Sinto-me muito orgulho por fazer parte desse filme", disse.

Contou como Michael Cimino lhe explicou que ser escolhido para um papel é como ser "apanhado" no jogo da apanhada. E assim Jeff Bridges disse aos seus colegas: "Nós todos fomos apanhados, certo? Estamos todos vivos, aqui e agora, isto está a acontecer."

Por fim, Bridges comparou a profissão do ator ao comandante de um navio. E falou da "trim tab", pequenas abas do leme que ajudam a direcionar os barcos e que o designer Buckminster Fuller usou como metáfora para o papel de um indivíduo na sociedade: "Essa aba é o exemplo de como o indivíduo está ligado à sociedade. e como nós influenciamos a sociedade", explicou o ator, acrescentando:" Todos nós somos guias de qualidade, pode parecer que não estamos à altura da tarefa, mas estamos - estamos vivos, podemos realmente fazer a diferença. Podemos virar este navio para onde quisermos ir."