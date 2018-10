Escritores brasileiros lançam manifesto contra Bolsonaro em Frankfurt

Os três escritores selecionados pelo Ministério da Cultura do Brasil para participar na Feira do Livro de Frankfurt, divulgaram um manifesto durante o certame para alertar para os perigos da vitória de Jair Bolsonaro, candidato do PSL, na segunda voltadas eleições presidenciais brasileiras do próximo dia 28.

João Paulo Cuenca, Geovani Martins e Bianca Santana assinam o manifesto que afirma: "Repudiamos a escalada fascista no Brasil e alertamos para a eleição iminente de um candidato racista, machista, homofóbico, apologista da tortura e que advoga pelo extermínio de ativistas e das minorias".

Bolsonaro passou à segunda volta das eleições com o candidato do PT, Fernando Haddad, surgindo bastante bem posicionado para ser o sucessor de MIchel Temer no Palácio do Planalto. Os escritores que subscrevem o manifesto justificam o apoio ao candidato de extrema-direita com o desencanto dos brasileiros com a politica e os políticos.

"Lembramos que, se o candidato é fascista, a maior parte de seus eleitores não é. O desencanto pela política levou-os a um voto de protesto com consequências desastrosas. Ainda há tempo de rever o próprio voto antes do segundo turno eleitoral, colocando o respeito às diferenças e à liberdade acima de disputas partidárias", escrevem no manifesto João Paulo Cuenca, Geovani Martins e Bianca Santana.

Os três jovens autores brasileiros, premiados e traduzidos no estrangeiro, terminam com o seguinte apelo: "Rogamos pela criação de ampla frente democrática antifascista que nos livre do pior. A Constituição de 1988 está em risco, assim como a vida de mulheres, LGBTs, negras, negros e ativistas que têm sofrido agressões por todo o país".

*A jornalista viajou a convite do Goethe Institut