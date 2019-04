Emoções ao rubro na despedida dos atores da Guerra dos Tronos (vídeos)

O elenco de Guerra dos Tronos reunido no inicio do mês

O elenco da série Guerra dos Tronos, série inspirada nos romances de George R.R. Martin, despediu-se e relembrou as gravações da série de fantasia líder de audiências.

Numa série de vídeos, os atores fizeram as suas despedidas emotivas.

Emilia Clarke, que os fãs reconhecem como Daenerys Targaryen, herdeira legítima do trono dos Sete Reinos, começou a gravar a série com 22 anos e despediu-se da personagem agradecendo o trajeto que percorreu com Daenerys. "Uma viagem que me moldou e que me ajudou a encontrar a mim própria. Daenerys é uma tapeçaria de toda a minha vida adulta".

Iain Glen, o ator escocês que deu vida a Jorah Mormont, o mais fiel protetor de Daenerys, preferiu deixar um conselho à personagem que desempenhou. "Iain diria a Jorah... não esperes nenhuns favores daquela rapariga [Daenetys]. Esse seria o meu principal conselho." E recordou com os fãs o seu dia preferido a gravar a Guerra dos Tronos, quando levou a sua filha às gravações, no final da quinta temporada, durante a revolta nas arenas de Mereen.

"Uma experiência que me mudou a vida, dar vida a esta personagem durante 8 anos. Estou incrivelmente grata."Lena Headey recordou o processo de dar vida à infame Cersei Lannister, numa série onde cada guião a deixava boquiaberta.

Para Nikolaj Coster-Waldau, ou Jaime Lannister, "não podes estar nesta área senão tiveres uma paixão fundamental e um gosto por contar histórias e uma série destas é uma coisa tão rara". Uma viagem que para Nikolaj só tem uma palavra para a descrever, "íncrivel" e que prefere recordar momentos como a cena em que atira Bran Stark de uma torre e cenas com Cersei Lannister e Brienne of Tarth, cenas que mostram versões muito diferentes da sua personagem.

Maisie Williams éuma das atrizes mais jovens no elenco de Guerra dos Trones, que começou a gravar com 13 anos, para dar vida a Arya Stark. "Eu deixei tudo com a Arya, todas as ferramentas que tenho, qualquer outra personagem que faça não vai ter a mesma força." Para Maisie, gravar a série deu-lhe a confiança necessária para abraçar novos projetos e influenciar outras pessoas.

"Chamam-me mais vezes Tyrion que Peter quando me veem nas ruas." É com uma gargalhada Peter Dinklage relembra o que Guerra dos Tronos lhe trouxe de melhor e de pior. "O raio desta série tornou a minha vida incrível e arruinou-me em tantas maneiras." Quando Peter ouviu que estavam interessados nele para ser ator numa série de fantasia, a sua primeira reação foi recusar, o medo de representar uma personagem que não parecesse real esfumou-se "por causa do Tyrion em si". "É a série mais real que alguma vez vi... e acontece que tem dragões".

Kit Harington, o ator que deu vida a Jon Snow, relembrou a série, que significou uma década da sua vida. "Guerra dos Tronos significa completa originalidade. O que significa para mim é o pináculo do que o drama deve ser". Para Kit foi o primeiro dia a gravar na Islândia o seu dia de gravações favorito, que foi especial por muitas razões. "Foi quando comecei a trabalhar com a minha atriz preferida, Rose Leslie, uma das melhores atrizes com que trabalhei", e atriz com que Kit se acabou por casar.