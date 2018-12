Emily Blunt faz a dobradinha nas nomeações aos SAG Awards

A temporada de prémios do cinema está a acelerar. Esta quarta-feira foram anunciados os nomeados aos SAG, a guilda dos atores de Hollywood, mais um precioso indicador aos Óscares. Assim Nasce uma Estrela foi o principal nomeado com 4 nomeações, destacando-se Lady Gaga, na categoria de melhor atriz e Bradley Cooper, como melhor ator. Este musical dramático beneficiou da ausência de Roma, o belo filme de Alfonso Cuarón, pois estes prémios são sobretudo votados e atribuídos a atores americanos e esta produção da Netflix conta apenas com talento mexicano. Ainda assim, não é por esta ausência que Roma perde gás para os Óscares.

BlackKksman-Infiltrado, de Spike Lee, foi um dos filmes em destaque. Poucos esperavam que Adam Driver fosse nomeado para melhor ator secundário nem que o filho de Denzel Wahsington, John David Johnson figurasse na lista dos cinco melhores do ano. A lista completa-se com Bradley Cooper, em Assim Nasce uma Estrela, Rami Malek, o Freddy Mercury de Bohemian Rhapsody, Christian Bale, o Dick Cheney de Vice e o favorito Viggo Mortensen, em Green Book- Um Guia para a Vida. Nos secundários estão também nomeados Sam Elliot, em Assim Nasce Uma Estrela; Mahershala Ali, em Green Book- Um Guia para a Vida; Timothée Chalamet, em Beautiful Boy e Richard E. Grant, em Can You Ever Forgive me?. Não deixa de ser curiosa a ausência de Ethan Hawke, em No Coração da Escuridão e Sam Rockwell, em Vice.

Nas atrizes, são muitos os que apostam nesta lista para as nomeações dos prémios da Academia. Além de Gaga, Glenn Close, em A Mulher; Olivia Collman, em A Favorita; Emily Blunt, em O Regresso de Mary Poppins e a cada vez mais acarinhada Melissa McCarthy, em Can You Ever Forgive Me?, enquanto que nas atrizes secundárias a luta grande é entre as geniais Rachel Weisz e Emma Stone, as rivais de A Favorita, ainda que Margot Robbie, em Maria, Rainha dos Escoceses; Amy Adams, em Vice e Emily Blunt, em Um Lugar Silencioso, sejam concorrência de respeito. Para Blunt, este é mais um ano de aclamação em papéis que a puseram a cantar e a tomar banho grávida ao lado de criaturas monstruosas. De estranhar apenas a ausência de Regina King, em If Beale Street Could Talk, filme que certamente estará na corrida dos Óscares.

No que toca a melhor elenco, a surpresa é Asiáticos Doidos e Ricos, de John M. Chu , o grande sucesso de bilheteira na America. Esta comédia que está agora a chegar ao nosso mercado Home Cinema concorre com Assim Nasce uma Estrela, Black Panther, BlacKkKsman e Bohemian Rhapsody. Nesse capítulo, advinha-se vitória para o filme de Bradley Cooper...