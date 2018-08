© The Big Bang Theory Facebook

"Estamos eternamente gratos aos nossos fãs pelo apoio à 'The Big Bang Theory' durante as últimas 12 temporadas". O agradecimento é da CBS que, num comunicado conjunto com a Warner Bros Television e a Chuck Lorre Production, anunciou esta quarta-feira o fim da série norte-americana.

A 24 de setembro estreia 12ª e última temporada das aventuras dos amigos Sheldon, Leonard, Raj, Wolowitz, Penny, Amy e Bernadette, as personagens principais desta comédia cuja ação se passa em Pasadena. A despedida deverá acontecer em maio de 2019 e promete ser épica.

"Nós, juntamente com o elenco, escritores e equipa, estamos extremamente agradecidos pelo sucesso", lê-se no documento no qual os responsáveis pela série prometem um "final criativo épico".

Exibida em Portugal no AXN White, a "Teoria do Big Bang", que estreou em 2017, é uma das séries de comédia mais populares de todo o mundo. Na última temporada, teve em média 18,6 milhões de telespetadores. Recebeu 52 nomeações para um Emmy, tendo ganho 10 até ao momento.

Além de representar o final da história do grupo de amigos geeks, a 12ª temporada marca também o fim da série multicâmara mais longa da história da televisão, de acordo com a Entertaiment Weekly .