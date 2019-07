Eleven, Mike e o monstro estão de volta. Já pode ver a terceira temporada de Stranger Things

"Eles já não são criancinhas", explicava à BBC Wynona Rider, a intérprete de Joyce em Stranger Things. "Eles" são Mike, Eleven, Dustin, Lucas, Will e Max - os protagonistas da série de ficção científica que está de regresso ao Netflix com a terceira temporada. Estamos no Verão de 1985, em Hawkins, Indiana, e além de voltarem a enfrentar o monstro vindo do Upside Down, os agora adolescentes têm de lidar com outros monstros: aqueles ligados aos desafios da puberdade.

Descanse quem ainda não viu esta terceira temporada - nós também não vimos e por isso este texto está livre de spoilers. Com exceção feita para aqueles que o trailer contém. Mas vê-lo é por sua conta e risco.

"É 1985 em Hawkins, no Indiana, e o verão está escaldante. A aulas acabaram e há um novo centro comercial na cidade e o grupo de Hawkins está a crescer. O romance floresce e complica a dinâmica do grupo e precisam de descobrir como podem crescer sem se separarem", avança a Netflix na apresentação da terceira temporada.