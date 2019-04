"É uma crítica à política de Israel". António rejeita críticas de antissemitismo

O cartoonista António rejeitou esta segunda-feira as críticas de antissemitismo de que está a ser alvo nos Estados Unidos na sequência da publicação, no jornal The New York Times, de um cartoon em que aparece a imagem de Donald Trump, parecendo cego, a segurar na trela de um cão-guia que tem a cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e uma estrela de David na coleira.

Ao jornal Expresso, onde António assina semanalmente caricaturas, o autor afirma que este trabalho "é uma crítica à política de Israel e não dos judeus".

"A leitura que fiz é a de que a política de Benjamin Netanyahu, quer pela aproximação de eleições, quer por estar protegido por Donald Trump, que mudou a embaixada para Jerusalém reconhecendo a cidade como capital, e que permitiu primeiro a anexação dos Montes Golã e depois da Cisjordânia e mais anexações na Faixa de Gaza, o que significa um enterro do Acordo de Oslo, representa um aumento da violência verbal, física e política. É uma política cega que ignora os interesses dos palestinianos. E Donald Trump é um cego que vai atrás. A estrela de David é um auxiliar de identificação de uma figura [Benjamin Netanyahu] que não é muito conhecida em Portugal", disse António ao Expresso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É uma crítica à política de Israel, que tem uma conduta criminosa na Palestina, ao arrepio da ONU, e não aos judeus". reforçou o artista.