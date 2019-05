E o próximo Batman é... Robert Pattinson

"Capitão Marvel" veio salvar as bilheteiras de 2019

Já foi vampiro na saga Twilight (Crepúsculo), pelo que a evolução para morcego até faz sentido. Mesmo assim, a notícia, que deverá ser oficialmente conformada em breve pela Warner Bros, de que Robert Pattinson irá vestir o fato negro do vingador de Gothan, não deixará de causar sentimentos mistos às fãs e aos fãs que se habituaram a associá-lo ao papel de Edward Cullen, o bom morto-vivo que conquista o coração de Bella Swan ( Kristen Stewart).

De acordo com as notícias avançadas por vários sites especializados, Pattinson "ganhou" o papel de Batman na sequência da última ronda de testes promovida pela produtora. Pelo caminho, na corrida pelo papel, ficou Nicholas Hoult, que participou nas primeiras seis temporadas da Guerra dos Tronos (acabou queimado vivo) e que, em termos de papéis de super-heróis, já tinha protagonizado a versão jovem do doutor Hank McCoy - mais conhecido por "Fera" num dos filmes X-Men.

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens

Pattinson irá assim seguir as pisadas de outros grandes nomes de Hollywood que em determinado ponto da sua carreira foram o Batman, uma lista onde se incluem Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney e Ben Affleck.

De acordo com o site Deadline, um dos que avançaram a notícia da escolha do actor de Twilight, o realizador Matt Reeves (O Planeta dos Macacos), que assumirá o projeto, está a preparar uma trilogia em torno de uma versão jovem do milionário Bruce Wayne.

Ben Affleck chegou a ter em mãos o remake, do qual seria realizador e ator principal, mas acabou por afastar-se.