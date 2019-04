Duas músicas da rainha da pop em Tel Aviv custarão quase um milhão de euros

Se a atuação da cantora acontecer no intervalo do festival da canção, vários músicos podem condenar a cantora, visto vários artistas estarem a pedir um boicote ao festival em Tel Aviv, incluindo Roger Waters

"O evento israelita vai ser tão histórico como histérico!". Foi assim que os promotores locais, Live Nation Israel anunciaram a presença da cantora no Festival da Canção, que terá lugar na capital israelita em Tel Aviv no dia 18 de maio.

Segundo a BBC, o valor pago a Madonna para interpretar duas canções rondará 1 milhão de euros, montante que será suportado pelo multimilionário canadiano Sylvan Adams. "Estou animado e orgulhoso por hospedar Madonna em Israel e trazê-la para a Eurovisão, que será realizada em Tel Aviv", disse Adams num comunicado na noite de segunda-feira, citado pelo Jerusalem Post. "Acredito que a performance de Madonna na Eurovisão - acompanhada por dezenas de dançarinos profissionais - dará uma contribuição significativa para o sucesso do evento e para o fortalecimento da marca positiva de Israel no mundo".

De acordo com Adams, que financiou grandes eventos e concertos nos últimos anos para apoiar Israel e impulsionar mais visitas ao país, a atuação de Madonna é algo muito positivo para o país. "Acho que quanto mais pessoas trazemos para cá, mais as pessoas veem a nossa verdadeira natureza e a verdadeira beleza do nosso país e do nosso povo, e a liberdade e abertura e tolerância e segurança do nosso país", disse numa conferência em Jerusalém no mês passado.

A assessora de imprensa da cantora confirmou à BBC a presença de Madonna, no entanto, a organização do festival da canção garante que nada está fechado e que ainda nenhum acordo foi feito. "Notícias e atualizações oficiais virão diretamente dos canais da Eurovisão no devido tempo" declarou a União Europeia de Radiodifusão, coorganizadora do festival da Eurovisão

Segundo o Jerusalem Post, foram levantadas questões sobre a presença da cantora, depois de uma das músicas que esta tinha escolhido para apresentar durante o festival ter sido considerada inadequada para o público, por parte da organização.