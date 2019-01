Dua Lipa e Ann-Marie lideram nomeações para prémios de música britânica

Dua Lipa, 23 anos e que começou carreira aos 14 anos com vídeos musicais no Youtube, está indicada para quatro prémios, com os temas IDGAF e One Kiss, este com Calvin Harris. No ano passado, a cantora venceu dois prémios.

Anne-Marie, 27 anos, que lançou no ano passado o disco de estreia, Speak your mind, está indicada também para quatro prémios, entre os quais artista e álbum do ano.

Esta é uma edição em que há mais artistas mulheres nomeadas que homens, refere a imprensa britânica, com a presença, entre outras, de Florence + The Machine, Jorja Smith, Lily Allen e Jess Glynne.

Para o prémio de melhor artista masculino britânico estão nomeados Sam Smith, Craig David, Aphex Twin, Giggs e George Ezra.

Na categoria de melhor álbum são finalistas Speak your mind (Anne-Marie), High as Hope (Florence + The Machine), Lost & Found (Jorja Smith), A Brief Inquiry Into Online Relationships (The 1975), e Staying At Tamara's (George Ezra).

A cerimónia de anúncio dos vencedores está marcada para 20 de fevereiro em Londres.

Esta é a lista dos principais nomeados:

Álbum britânico do ano

The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships

Anne-Marie - Speak Your Mind

Florence + The Machine - High As Hope

George Ezra - Staying At Tamara's

Jorja Smith - Lost & Found

Artista solo britânica feminina

Anne-Marie

Florence + The Machine

Jess Glynne

Jorja Smith

Lily Allen

Artista solo britânico masculino

Aphex Twin

Craig David

George Ezra

Giggs

Sam Smith

Grupo britânico

The 1975

Arctic Monkeys

Gorillaz

Little Mix

Years & Years

Revelação

Ella Mai

Idles

Jorja Smith

Mabel

Tom Walker

Single britânico

Anne-Marie - 2002

Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss

Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo

Dua Lipa - IDGAF

George Ezra - Shotgun

Jess Glynne - I'll Be There

RAMZ - Barking

Rudimental - These Days

Siagla and Paloma Faith - Lullaby

Tom Walker - Leave A Light On

Vídeo britânico

Anne-Marie - 2002

Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss

Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo

Dua Lipa - IDGAF

Jax Jones ft Ina Wroldsen - Breathe

Jonas Blue ft Jack & Jack - Rise

Liam Payne and Rita Ora - For You

Little Mix ft Nicki Minaj - Woman Like Me

Rita Ora - Let Me Love You

Rudimental - These Days

Artista solo internacional masculino

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

Artista solo internacional feminino

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Christine & The Queens

Janelle Monae

Grupo internacional

Brockhampton

The Carters

First Aid Kit

Nile Rodgers & Chic

Twenty One Pilots